رودجرز: هدفنا استعادة هيبة ليفربول على ملعبه

اعترف برندن رودجرز مدرب ليفربول بأن ملعبه "أنفيلد رود" لم يعد مخيفا للخصوم كما كان في السابق.

وقال رودجرز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء نورويتش سيتي (1-1) الأحد:"علينا أن نبني ثقة الفريق من جديد من خلال خوض المباريات والتدريبات بجدية تامة".

رودجرز أضاف "لتلعب بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد عليك أن تكون شجاعا وتقدر تاريخ المكان الذي تلعب فيه وأن يكون دورك إيجابيا في الفريق".

وأتبع "قبل وصولي إلى ليفربول كان القلق هو أساس العلاقة بين الجمهور والفريق، لكننا غيرنا ذلك وجعلنا من ملعبنا حصنا منيعا لا يخرج منه الخصم بنقطة بسهولة والآن علينا أن نعيد ذلك الأمر".

يذكر أن ليفربول لم يفز سوى مباراة واحدة من ثلاث خاضها هذا الموسم على أرضه في الدوري، إذ خسر أمام وست هام يونايتد بثلاثية وتعادل مع نورويتش سيتي وفاز على بورنموث بهدف كريستيان بينتيكي.