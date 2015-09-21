أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رودجرز: هدفنا استعادة هيبة ليفربول على ملعبه

Google+ Print
رودجرز: هدفنا استعادة هيبة ليفربول على ملعبه رودجرز: هدفنا استعادة هيبة ليفربول على ملعبه

اعترف برندن رودجرز مدرب ليفربول بأن ملعبه "أنفيلد رود" لم يعد مخيفا للخصوم كما كان في السابق.

وقال رودجرز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء نورويتش سيتي (1-1) الأحد:"علينا أن نبني ثقة الفريق من جديد من خلال خوض المباريات والتدريبات بجدية تامة".

رودجرز أضاف "لتلعب بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد عليك أن تكون شجاعا وتقدر تاريخ المكان الذي تلعب فيه وأن يكون دورك إيجابيا في الفريق".

وأتبع "قبل وصولي إلى ليفربول كان القلق هو أساس العلاقة بين الجمهور والفريق، لكننا غيرنا ذلك وجعلنا من ملعبنا حصنا منيعا لا يخرج منه الخصم بنقطة بسهولة والآن علينا أن نعيد ذلك الأمر".

يذكر أن ليفربول لم يفز سوى مباراة واحدة من ثلاث خاضها هذا الموسم على أرضه في الدوري، إذ خسر أمام وست هام يونايتد بثلاثية وتعادل مع نورويتش سيتي وفاز على بورنموث بهدف كريستيان بينتيكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع