ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7000 قرص مخدر في المنيا‎

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض علي 3 عاطلين بحوزتهم 7000 قرص مخدر ، بقصد ترويجها على المواطنين ، تم التحفظ علي المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .

> تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث المخدرات ، بضبط جرجس ، أ ى 27 سنه عاطل ، وياسر . ش . س 29 مقيمان ببنى مزار بحوزتهما 6800 قرص تامول مخدر للاتجار ، وهاتفى محمول تحرر محضر بالواقعه برقم 28137 لسنة 2015 جنح مركز سمالوط .

> كما تم القبض على ماهر . م . ع 30 سنه عاطل ومقيم بملوى ، بحوزته 200 قرص مخدر مختلف الأنواع للإتجار ، وتحرر محضر بالواقعه رقم 3025 لسنة 2015 إدارى قسم ملوى ، وتولت النيابه التحقيق.