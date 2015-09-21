أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7000 قرص مخدر في المنيا‎

Google+ Print
ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7000 قرص مخدر في المنيا‎ ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 7000 قرص مخدر في المنيا‎

أرشيفية

ألقت مباحث المخدرات بالمنيا، القبض علي 3 عاطلين بحوزتهم 7000 قرص مخدر ، بقصد ترويجها على المواطنين ، تم التحفظ علي المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق .
> تلقي اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مباحث المخدرات ، بضبط جرجس ، أ ى 27 سنه عاطل ، وياسر . ش . س 29 مقيمان ببنى مزار بحوزتهما 6800 قرص تامول مخدر للاتجار ، وهاتفى محمول تحرر محضر بالواقعه برقم 28137 لسنة 2015 جنح مركز سمالوط .
> كما تم القبض على ماهر . م . ع 30 سنه عاطل ومقيم بملوى ، بحوزته 200 قرص مخدر مختلف الأنواع للإتجار ، وتحرر محضر بالواقعه رقم 3025 لسنة 2015 إدارى قسم ملوى ، وتولت النيابه التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا