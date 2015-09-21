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رئيس جامعة سوهاج يستقبل فريق «الجودة» بكلية التجارة

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رئيس جامعة سوهاج يستقبل فريق «الجودة» بكلية التجارة رئيس جامعة سوهاج يستقبل فريق «الجودة» بكلية التجارة

جانب من استقبال رئيس الجامعه لوفد الجودة

استقبل الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة الفريق الإداري لوحدة ضمان الجودة بكلية التجارة بقاعة مجلس الكلية، صرح بذلك الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة.
> وقال الرشيدي، أن رئيس الجامعة قام بزيارة مفاجئة للكلية تفقد خلالها فريق الجودة الإداري، مضيفًا أن الفريق ساهم بشكل كبير في تنظيم ملفات القبول للطلاب الجدد، وتيسير الكشف الطبي لهم، موضحًا بأن فريق الجودة مجتمع لدراسة الاستعدادات اللازمة لعمل حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بالكلية والمتوقع أن يكون في مطلع الأسبوع الثالث من بدء الدراسة.
> يذكر،  أن فريق الجودة الإداري مكون من 28 طالب وطالبة تابعين لرعاية الشباب من بينهم نجلة رئيس الجامعة.

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