المرصد السورى: داعش يعدم فتاة فى دير الزور بعد اعتقالها لمدة شهرين

أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان أن تنظيم داعش المتطرف اعدم فتاة تبلغ الـ 22 من عمرها فى بلدة خشام بريف دير الزور الشرقى، بعد أن اعتقلها لمدة شهرين.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الاثنين عن المرصد السورى قوله أن التنظيم المتطرف داهم منزل ذوى الفتاة، وادعى عناصره أنهم عثروا أثناء تفتيش هاتف الفتاة الجوال، على محادثة عبر تطبيق "واتس آب" مع شقيقها وقريب آخر لها ينتمون لجيش أسود الشرقية فى القلمون وتتكلم فى المحادثة عن التنظيم، فقامت عناصره باعتقالها ليعدموها.

يذكر أن داعش أعدم خلال ال 14 شهرا الماضية 95 مواطنة وفتاة على الأقل بتهم مختلفة.

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