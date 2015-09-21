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العصائر المعلبة تتسبب فى الإصابة بالسرطان والتسمم المزمن

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العصائر المعلبة تتسبب فى الإصابة بالسرطان والتسمم المزمن العصائر المعلبة تتسبب فى الإصابة بالسرطان والتسمم المزمن
انتشرت الكثير من الأقاويل حول تناول العصائر المعلبة الصناعية، خاصة بعد قرار هيئة حماية المستهلك بوقف إنتاج عصير التفاح من إنتاج إحدى الشركات الغذائية، فما الأضرار الصحية للعصائر المعلبة؟

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن العصائر المعلبة انتشرت فى الآونة الأخيرة، وأصبحت تقدم فى جميع الأماكن العامة وفى المنزل، وتقدمها الأمهات كبديل عن صنع المشروب الطبيعى الطازج فى المنزل، وهذا يتسبب فى العديد من المشاكل الصحية بسبب تصنيعها من الإضافات الصناعية الخطيرة على الصحة.

ويؤكد استشارى السمنة والنحافة، أن صناعة العصير من الإضافات الصناعية يعد خطرا على صحة الإنسان، لأنها تحتوى على مواد كيميائية صناعية، تتسبب فى إصابة الشخص وخاصة الأطفال بالتسمم المزمن بسبب مضاعفات هذه المواد.

ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن الإسراف فى تناول هذه العصائر الغنية بالمواد الكيمائية قد تعرض الشخص للإصابة ببعض الأمراض المزمنة والسرطان وتشوهات الأجنة والحساسية أو الغثيان والإسهال، ولذلك يجب أخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة الأطفال وكبار السن والحوامل، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الناتجة عن هذه المواد.

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