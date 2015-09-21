توغل إسرائيلى محدود شمال قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الاثنين بشكل محدود فى الأراضى الزراعية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 4 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لمسافة محدودة قرب المقبرة الشرقية شرقى بلدة جباليا، وشرعت بأعمال تجريف وتمشيط فى المكان وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.

وتتعرض الأراضى الزراعية شمال وشرق قطاع غزة بشكل متكرر لتوغلات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، وهو ما يعده الفلسطينيون خرقا لتفاهمات اتفاق التهدئة الذى أبرم بين الفصائل وإسرائيل برعاية مصرية فى 26 أغسطس 2014 والذى أنهى حربا على القطاع استمرت 51 يوما.

>