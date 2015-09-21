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تحليل #في_القمة – خالد بيومي: الأهلي لديه مشكلة كبيرة أمام الزمالك

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تحليل #في_القمة – خالد بيومي: الأهلي لديه مشكلة كبيرة أمام الزمالك تحليل #في_القمة – خالد بيومي: الأهلي لديه مشكلة كبيرة أمام الزمالك

أكد المحلل الكروي الشهير خالد بيومي أن الأهلي لديه مشكلة كبيرة قبل مباراته الهامة أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس .

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـFilGoal.com:"هناك مديرا فنيا غائبا في الملعب للأهلي، هو حسام غالي. القائد دائما سواء كان مستواه جيدا أو سيئا هو كل شيء في هذه المباراة، وغيابه يعني غياب 50% من إدارة الأهلي داخل الملعب، فهو عقل الفريق، فإذا تحرك تحرك الجميع، لأنه الطبيب النفسي للاعبين داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف "للأسف بديل حسام غالي غير موجود وإن كان من الممكن أن يحل محله زميله أحمد فتحي، ولكن هناك فرق بين لاعب وأخر، فوجود غالي مريح نفسيا لزملائه، خاصة في المباريات القوية مثل نهائي الكأس، فهي تحتاج تحديدا للاعب من نوعية غالي، وهذا ليس تقليل من شأن أحمد فتحي ولكن هي في النهاية وجهات نظر".

وتعرض غالي للإصابة ضد بتروجيت في نصف نهائي البطولة الذي حسمه الأهلي 3-1.

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