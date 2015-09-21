«الطرق» تُعلن مواعيد خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن مواعيد العمل في تقديم خدماتها المتنوعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل مراكز خدمة العملاء، مواقف السيارات، الحافلات العامة، مترو دبي، وسائل النقل البحري، ومعاهد ومراكز تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وأوضحت موزة المري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، أنه سيتم تعطيل مراكز خدمة العملاء خلال إجازة العيد اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر الجاري ، على أن يستأنف الدوام الرسمي بها يوم الأحد 27 سبتمبر ، أما فيما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون جميعها في إمارة دبي مجانية باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق وذلك اعتبارا من الأربعاء 23 سبتمبر على أن يستأنف تفعيلها في يوم الأحد 27 سبتمبر.

وأشارت المري إلى ساعات عمل مترو دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث ستعمل محطات الخط الأحمر والأخضر يومي الأربعاء 23 والخميس 24 سبتمبر من الساعة 5:50 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي، في حين سوف تتوقف خدمة المترو السريع خلال عطلة عيد الأضحى يومي الأربعاء والخميس (23 ، 24 سبتمبر) ، أما يوم الجمعة سيعمل خطي المترو من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية من صباح اليوم التالي،

أما مواعيد عمل ترام دبي ستكون يومي الأربعاء والخميس من الساعة 6:30 صباحاً وحتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي، أما يوم الجمعة سيعمل الترام من الساعة 9 صباحاً وحتى الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي.

أما مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة، اوضحت المري، أنها ستكون يومي الأربعاء والخميس 23، و24 سبتمبر كما يلي: أولا؛ محطات حافلات النقل العام ومنها المحطات الرئيسة في سوق الذهب والغبيبة تبدأ من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، والمحطات الفرعية في السطوة، القصيص، القوز الصناعية، ستعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 11 مساءً، أما محطة جبل علي ستعمل من الساعة 6 صباحا وحتى 10:10 مساءً، كما سيعمل خط CO1 من السطوة على مدار الساعة.

كما ستعمل محطات الحافلات المغذية للمترو في الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، أبو هيل، اتصالات، دبي مول- برج خليفة، مع مواعيد عمل الرحلات من الساعة 5:15 صباحا وحتى 1:10 من صباح اليوم التالي، وستتواءم جميع الخطوط المغذية للمترو مع مواعيد رحلات المترو.

أما فيما يتعلق بمواعيد حافلات النقل عبر المدن فستكون كما يلي: تقدم المحطات الرئيسة مثل الغبيبة خدماتها على مدار 24 ساعة، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها كالسبخة، ميدان الاتحاد، من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الساعة 12 منتصف الليل، أما محطتي ديرة سيتي سنتر، الكرامة فإنها ستقدم خدماتها من الساعة 6:10 صباحاً وحتى 10 مساءً، فيما ستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كمحطة الشارقة (جبيل) على مدار 24 ساعة، محطة أبوظبي من الساعة 4:15 صباحاً حتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل ومحطة الفجيرة من الساعة 5:50 صباحاً وحتى 9 مساءً، فيما ستعمل محطة عجمان من الساعة 5:25 صباحاً حتى 10 مساءً، ومحطة حتا من 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

وأشارت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، إلى مواعيد عمل وسائل النقل البحري وهي كما يلي: سيعمل الباص المائي في محطة المارينا خلال أيام الأسبوع من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 منتصف الليل ، وفيما يتعلق بساعات العمل في التاكسي المائي فستكون من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً في محطة الغبيبة، ومن الساعة 2 بعد الظهر وحتى 10 مساءً في محطة دبي مارينا، ومن الساعة 11 صباحاً وحتى 7 مساءً في نخلة جميرا، أما ساعات عمل العبرة الكهربائية في برج خليفة من الساعة 6 مساءً وحتى 11:30 مساءً، أما في الممزر ستعمل من الساعة 5 مساءً حتى الواحدة من صباح اليوم التالي، وستعمل عبرة أتلانتس من الساعة 1 ظهراً حتى 9 مساءً، في حين ستعمل العبرة التراثية في محطات الخور: الفهيدي، بني ياس، السبخة، سوق دبي القديم، والغبيبة، وذلك من السبت الى الخميس من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويوم الجمعة والعطل الرسمية من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل.

أما الرحلات عبر فيري دبي فهي ثلاث رحلات يومية مجدولة ستعمل من محطة الغبيبة إلى المارينا الساعة 11 صباحاً، الواحدة ظهراً و 6:30 مساءً. كما أن هناك رحلة مجدولة لمدة ساعة على امتداد المنطقة الساحلية الساعة 3 بعد الظهر حتى حديقة شاطئ جميرا الساعة 5 مساءً. كما سيعمل فيري دبي من محطة المارينا إلى محطة الغبيبة الساعة 11 صباحاً والواحدة ظهراً و6:30 مساءً ، فيما ستكون هناك رحلة مجدولة لمدة ساعة بالقرب من برج العرب الساعة 3 بعد الظهر ، وبالقرب من فندق أتلانتس الساعة 5 مساءً .

وفيما سيتعلق بمواعيد عمل فحص وتسجيل المركبات، فإن جميع مراكز الشركاء ومزودي الخدمة ستكون مغلقة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداءً من يوم الأربعاء ولغاية 26 سبتمبر، على أن يستأنف العمل بها يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر2015

>