أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو مريض ذئبة حمراء.. تجنب التعرض لأشعة الشمس

Google+ Print
لو مريض ذئبة حمراء.. تجنب التعرض لأشعة الشمس لو مريض ذئبة حمراء.. تجنب التعرض لأشعة الشمس
أرسلت قارئة تسأل: أنا مصابة بمرض الذئبة الحمراء، وأريد التعرف على طرق العلاج وما سبب الإصابة وطرق التعامل مع هذا المرض؟..

وفى هذا السياق يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن مرض الذئبة الحمراء يعد من أهم الأمراض المناعية التى تصيب الإنسان نتيجة لحدوث خلل فيه.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية أن الإصابة بمرض الذئبة الحمراء له نوعان من الأعراض الأول أنه قد يقتصر على أعراض جلدية، والثانى قد يصل اللى أعضاء الجسم الداخلية مثل الكلى وغيرها من الأعضاء الداخلية.

ويشرح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، الأعراض الجلدية لمرض الذئبة الحمراء، وهى تظهر فى صورة التهاب يأخذ شكل الفراشة ويصيب منطقة الخدين والأنف، ويصاحبه احمرار شديد وحرقان بالجلد وتزداد حدته مع التعرض للشمس، لذلك يمنع دائماً المرضى من التعرض لأشعة الشمس، وقد يصيب المرض فروة الرأس ويظهر على هيئة مساحة حمراء ملتهبة فى أكثر من مكان ويصحبها تساقط فى الشعر.. ويؤكد استشارى الأمراض الجلدية أن علاج الذئبة الحمراء يعتمد على الكورتيزون سواء عن طريق الفم او الدهانات الموضعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365