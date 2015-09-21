لو مريض ذئبة حمراء.. تجنب التعرض لأشعة الشمس

أرسلت قارئة تسأل: أنا مصابة بمرض الذئبة الحمراء، وأريد التعرف على طرق العلاج وما سبب الإصابة وطرق التعامل مع هذا المرض؟..

وفى هذا السياق يجيب الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن مرض الذئبة الحمراء يعد من أهم الأمراض المناعية التى تصيب الإنسان نتيجة لحدوث خلل فيه.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية أن الإصابة بمرض الذئبة الحمراء له نوعان من الأعراض الأول أنه قد يقتصر على أعراض جلدية، والثانى قد يصل اللى أعضاء الجسم الداخلية مثل الكلى وغيرها من الأعضاء الداخلية.

ويشرح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، الأعراض الجلدية لمرض الذئبة الحمراء، وهى تظهر فى صورة التهاب يأخذ شكل الفراشة ويصيب منطقة الخدين والأنف، ويصاحبه احمرار شديد وحرقان بالجلد وتزداد حدته مع التعرض للشمس، لذلك يمنع دائماً المرضى من التعرض لأشعة الشمس، وقد يصيب المرض فروة الرأس ويظهر على هيئة مساحة حمراء ملتهبة فى أكثر من مكان ويصحبها تساقط فى الشعر.. ويؤكد استشارى الأمراض الجلدية أن علاج الذئبة الحمراء يعتمد على الكورتيزون سواء عن طريق الفم او الدهانات الموضعية.