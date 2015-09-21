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لو ضغطك عالى خفضه بورق الزيتون وإكليل البحر

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لو ضغطك عالى خفضه بورق الزيتون وإكليل البحر لو ضغطك عالى خفضه بورق الزيتون وإكليل البحر
ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة التى انحصرت الإصابة بها قديما بين كبار السن، ولكن فى العقود الأخيرة بدأ ارتفاع ضغط الدم زحفه لمراحل عمرية أصغر وارتفعت نسبة الإصابة به بين فئات الشباب وبصورة ملفتة.

والسبب بالطبع يرجع إلى تغيير العادات الغذائية وانتشار وجبات التيك أواى التى ساهمت نسبة المضافة إليها فى التسبب بالعديد من الأمراض المتعلقة بالشرايين وضغط الدم.

ولما كانت العادات الغذائية غير الصحية هى أكبر العوامل المؤثرة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن الغذاء الصحى فى المقابل يمثل دورا فعالا فى الحد من أضرار ضغط الدم المرتفع، ويساهم أيضا فى السيطرة عليه عند المعدلات الطبيعية.

هذا ما يؤكده أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، موضحا أن هناك العديد من المشروبات الطبيعية يعرف عنها كفاءتها فى خفض ضغط الدم المرتفع، وعلى رأسها بالطبع منقوع الكركديه، وبجانب الكركديه هناك أنواع أخرى من المشروبات يمكنها أن تلعب دورا فعالا فى خفض ضغط الدم، ومنها مشروب إكليل البحر بورق الزيتون.

ويتم تحضير هذا المشروب تبعا لإرشادات خالد يوسف من خلال إضافة كوب من الماء المغلى إلى ملعقة من مطحون عشب إكليل البحر وملعقة من أوراق شجر الزيتون، ويتم تغطية الكوب لمدة 10 دقائق، ويفضل تناوله بمعدل من كوب إلى ثلاثة أكواب يوميا، وهو ما يساعد بصورة فعالة على تنظيم ضغط الدم المرتفع والحفاظ عليه فى معدلاته الطبيعية.

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مصر 365

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