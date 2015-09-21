بالفيديو والصور.. حملة مكبرة لإزالة الأكشاش بمدينة كفر الشيخ

شهد الشارع الكفراوى بمدينة كفر الشيخ، حالة من الغضب والاستياء من إزالة الأكشاش دون إنذار أصحابها، ودون نقل ما بها من بضاعة وثلاجات وعدد من الأدوات الكهربائية وخاصة بالكافتريات.

جاء ذلك خلال حملة الإزالة التى قام بها مسئولون بمجلس مدينة كفر الشيخ تصاحبهم قوة أمنية بغرب المدينة لإزالة عدد من الأكشاك بالقرب من معرض كفر الشيخ الدائم، ولم تزل عدد من الأكشاك لقرب أصحابها من أصحاب النفوذ، وهناك عدد من الأكشاك يمتلكها من يعملون بمجلس مدينة كفر الشيخ أو أقاربهم بمثابة خط أحمر.

قالت سعاد محمود عبدالله صاحبة كشك، لا توجد شفقة ولا رحمة خلال إزالة هذه الأكشاك لأن تطبيق القانون دون مراعاة أصحاب الحالات التى تم إزالتها أمر يثير الغضب، فما حدث أن حملة مجلس مدينة كفر الشيخ إزالة الأكشاش دون إنذار أصحابها خسر أصحابها آلاف الجنيهات، ولو أنذروهم لنقل أصحاب الأكشاش الأجهزة والبضاعة التى تم تحطيمها.

وأضاف حمادة الشناوى "صاحب كشك"، أن الكشك مصدر رزقى أنا و5 من أبنائى وزوجتى تم تحطيمه وبداخله عدد من الأجهزة حتى الشواية التى مصدر رزقى تم تحطيمها، وحصلت على ترخيص الكشك منذ 3سنوات، وتوجهت لتجديد الرخصة، ولكن مجلس المدينة قالوا إن التراخيص موقوفة وفوجئت بإزالة الكشك دون إنذارى ودون السماح لى بنقل ما يحتويه الكشك من بضاعة أو أجهزة.

وأضاف لا أعرف مصدر رزق لى إلا هذا الكشك فمن أين أطعم أولادى؟ ومن أين أسدد ثمن الإيجار الشهرى للوحدة السكنية التى أقطنها ومطلوب منى 400 جنيه شهرياً ولم أسدد الإيجار منذ ثلاثة أشهر وصاحب السكن يهددنى بالطرد ماذا أفعل؟.



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