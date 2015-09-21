مدير التأمين الصحى بالشرقية يشيد بمنظومة العمل خلال زيارته لمنطقة أبو كبير

أكد الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية، أنه قام بزيارة مفاجئة على منطقة وعيادة وإدارة أبو كبير برفقة الدكتور هشام الهوارى مدير إدارة الشئون الطبية بالفرع لمناقشة تطوير وصيانة الإدارة فى حضور رئيس قسم المشروعات بالفرع، وتم تكليف مدير الإدارة بعمل حصر بالأعمال لحين إجراء مناقصة للصيانة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تفقد أقسام العيادة المختلفة واستمع لشكاوى بعض المنتفعين وتفقد معمل التحاليل، ووعد بتكريم طاقم العمل بمنطقة أبو كبير للتأمين الصحى لما لا حظه من جدية وحسن تعامل المترددين على المنطقة.

حضر الزيارة مدير عام فرع الشرقية للتأمين الصحى الدكتور محمد النجدى مدير منطقة أبو كبير والدكتور محمد أبو هاشم مدير عيادة أبو كبير، والدكتور جمال احمد محمود صالح مدير إدارة أبو كبير.

يذكر أن الدكتور هشام عبد الحفيظ تولى مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية فى 10 من الشهر الجاري، وكان مديرا لمستشفى المبرة بالزقازيق لمدة فاقت الـ6 سنوات متتالية وقام بعدة زيارات مفاجئة لعدد من المناطق لتحديد آليات العمل.