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الجيش الإسرائيلى: اطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل ولا اصابات

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الجيش الإسرائيلى: اطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل ولا اصابات الجيش الإسرائيلى: اطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل ولا اصابات
أطلق صاروخ ليل الأحد الاثنين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل بدون التسبب بوقوع ضحايا أو أضرار، على ما أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلى.

وقالت المتحدثة أن الصاروخ انفجر فى حقل وهو ثالث صاروخ يطلق من قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس منذ الجمعة ، وكان سلاح الجو الإسرائيلى رد ليل الجمعة السبت على اطلاق الصاروخ بشن ثلاث غارات.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية موقع تدريب لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس فى شمال قطاع غزة بدون ان يسجل وقوع ضحايا ، ولم تتبن أى جهة حتى الآن عمليات اطلاق الصواريخ.
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