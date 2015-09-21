الاحتلال يسمح بإدخال بضائع ومواد بناء لقطاع غزة عبر معبر"كرم أبو سالم"

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اليوم السماح بإدخال 970 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات ومواد البناء إلى قطاع غزة من خلال معبر "كرم أبو سالم" التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة أن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات.

وأضاف أن من ضمن الشاحنات 130 شاحنة محملة بمواد إنشائية للمشاريع الدولية و50 شاحنة محملة بالحصمة والحصمة الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ، وأشار فتوح إلى أن سلطات الاحتلال سمحت بضخ كميات من المحروقات.

ويشهد قطاع غزة أزمة وقود حادة ، حيث تصطف مئات السيارات أمام محطات الوقود فى ظل نقصه الحاد بسبب إغلاق معبر "كرم أبو سالم" لخمسة أيام متتالية الأسبوع الماضى بسبب الأعياد اليهودية.

>ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة ، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع وخلال الأعياد اليهودية.

>