مستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا..وقوات الاحتلال تواصل منع النساء من دخوله

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك مجددا اليوم " الإثنين "، من باب المغاربة، وتولت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلى حمايتهم وحراستهم خلال جولاتهم الاستفزازية فى المسجد.

فى الوقت ذاته، واصلت شرطة الاحتلال الإسرائيلى منع مجموعة من النساء والطالبات من الدخول إلى الأقصى، فيما احتجزت بطاقات المصلين من الرجال على بوابات الأقصى إلى حين خروجهم من المسجد.

من جهة أخرى، واصلت طواقم تابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية أعمال الترميم لأبواب المسجد القبلى العملاقة بعد تخريبه بشكل متعمد من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلى خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى ومداهمتهم للمسجد القبلى لملاحقة المعتكفين بداخله.

من ناحية أخرى شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الإثنين، حملات مداهمة واسعة النطاق لمنازل المواطنين الفلسطينيين فى عدة أحياء وبلدات فى القدس المحتلة، اعتقلت خلالها 19 فلسطينيا على الأقل، بتهمة "مقاومة الاحتلال".

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت فى حى "رأس العامود" بسلوان جنوب الأقصى المبارك 7 فلسطينيين، كما اعتقلت 4 فلسطينيين من حى جبل الزيتون/الطور المطل على القدس القديمة، و8 من قرية العيسوية وسط القدس المحتلة.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم ثلاثة فلسطينيين خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها.. وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت عماد خالد الجنيدى (20 عاما)، بعد مداهمتها عددا من أحياء مدينة الخليل.

واقتحمت هذه القوات مخيم العروب، واعتقلت الشابين، أحمد عماد خمور، وبهاء جهاد خمور، وفتشت عدة منازل فى المخيم، كما فتشت عدة منازل فى منطقتى خلة العين وعصيده فى بلدة بيت أمر، واعتقلت الفتى خليل عايش صبارنة.

وفى قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية إماتين شرق قلقيلية، وفتشت منزل أحد المواطنين الفلسطينيين دون أن يتم التبليغ عن اعتقالات.

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