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وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن مشتريات القمح من الخارج

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وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن مشتريات القمح من الخارج وزارة المالية السودانية ترفع الدعم عن مشتريات القمح من الخارج
قالت وزارة المالية السودانية اليوم الاثنين إن السودان ألغى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى المستخدم في حساب واردات القمح مما يعني فعليا إلغاء الدعم.

وعدلت الوزارة "سعر دولار القمح" من أربعة جنيهات سودانية إلى ستة جنيهات للدولار ليصبح متفقا مع سعر الصرف الرسمي للعملة.

وقال وزير المالية بدر الدين محمود عباس فى مؤتمر صحفي "التعديل يأتى لازالة التشوهات ومعالجة دعم الأسعار... التعديل يأتي وفقا لنتائح العطاء الاخير لاستيراد القمح والدقيق ولتوجه الأسعار العالمية والتي تشير الي الهبوط."

ووصف التعديل "بالخطوة الايجابية للخروج من الدعم بصورة كلية دون الضغط علي المواطن للاستفادة من انخفاض القمح عالميا."
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