أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة #في_القمة - 12 نجما ينتظرون المشاركة الأولى في مباراة الأهلي والزمالك

Google+ Print
صورة #في_القمة - 12 نجما ينتظرون المشاركة الأولى في مباراة الأهلي والزمالك صورة #في_القمة - 12 نجما ينتظرون المشاركة الأولى في مباراة الأهلي والزمالك

12 نجما في قائمة الأهلي والزمالك ينتظرون المشاركة الأولى في القمة المصرية وذلك في نهائي كأس يوم الإثنين.

ويقدم FilGoal.com صورة للاعبين المحتملة مشاركتهم لأول مرة في مباراة القمة.

الأهلي

يدخل الأهلي بأربعة لاعبين مباراة القمة ضد غريمه التقليدي الزمالك لأول مرة وهم صالح جمعة وحمدي زكي وأحمد الشيخ وجون أنطوي.

صالح جمعة الذي لعب دقائق معدودة ضد النجم الساحلي ومعه الثنائي الذي لم يظهر رسميا بعد أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي في قائمة الأهلي.

ويدعم هجوم الأهلي جون أنطوي الذي سجل معه أربعة أهداف في شباك الجونة بكأس مصر.

الزمالك

أكثر من خمسة لاعبين من الزمالك مرشحا لخوض المواجهة الأولى ضد الأهلي.

صفقات جديدة مثل الرباعي محمود كهربا وأحمد حمودي وإبراهيم عبد الخالق وأحمد حسن مكي الذي نجح في التسجيل حتى الآن.

أيضا الحارس محمود جنش سيشارك في أول مباراة قمة له مع الزمالك في ظل غياب أحمد الشناوي.

لكن من الزمالك يأتي مكي وسالم في الهجوم وكلاهما سجل مع الحدود والمقاولون في شباك الأهلي بالدوري المصري الموسم المنقضي.

ويأتي محمد أبو جبل الحارس البديل الذي ينتظر مشاركته الأولى أيضا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر