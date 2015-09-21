صورة #في_القمة - 12 نجما ينتظرون المشاركة الأولى في مباراة الأهلي والزمالك

12 نجما في قائمة الأهلي والزمالك ينتظرون المشاركة الأولى في القمة المصرية وذلك في نهائي كأس مصر يوم الإثنين.

ويقدم FilGoal.com صورة للاعبين المحتملة مشاركتهم لأول مرة في مباراة القمة.

الأهلي

يدخل الأهلي بأربعة لاعبين مباراة القمة ضد غريمه التقليدي الزمالك لأول مرة وهم صالح جمعة وحمدي زكي وأحمد الشيخ وجون أنطوي.

صالح جمعة الذي لعب دقائق معدودة ضد النجم الساحلي ومعه الثنائي الذي لم يظهر رسميا بعد أحمد الشيخ ومحمد حمدي زكي في قائمة الأهلي.

ويدعم هجوم الأهلي جون أنطوي الذي سجل معه أربعة أهداف في شباك الجونة بكأس مصر.

الزمالك

أكثر من خمسة لاعبين من الزمالك مرشحا لخوض المواجهة الأولى ضد الأهلي.

صفقات جديدة مثل الرباعي محمود كهربا وأحمد حمودي وإبراهيم عبد الخالق وأحمد حسن مكي الذي نجح في التسجيل حتى الآن.

أيضا الحارس محمود جنش سيشارك في أول مباراة قمة له مع الزمالك في ظل غياب أحمد الشناوي.

لكن من الزمالك يأتي مكي وسالم في الهجوم وكلاهما سجل مع الحدود والمقاولون في شباك الأهلي بالدوري المصري الموسم المنقضي.

ويأتي محمد أبو جبل الحارس البديل الذي ينتظر مشاركته الأولى أيضا.