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القبض على 7 متهمين فى قضايا إتلاف ممتلكات عامة ببنى مزار بالمنيا

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القبض على 7 متهمين فى قضايا إتلاف ممتلكات عامة ببنى مزار بالمنيا القبض على 7 متهمين فى قضايا إتلاف ممتلكات عامة ببنى مزار بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إلقاء القبض على 7 متهمين بإتلاف وحرق ممتلكات عامة ومطلوبين فى قضايا تجمهر ببنى مزار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بنى مزار، بالقبض على رضا. ا. إ 40 سنة موظف، وأحمد. ع. س 35 سنة فلاح، وشريف. م. م 30 سنة عامل، وناجح. ع. ج 20 سنة طالب، وخالد. ع. أ 19 سنة عامل، وعرفات. ع. م 42 سنة فلاح، والسيد. ف. ز 42 سنة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 27192 لسنة 2015 جنح مركز بينى مزار ( تجمهر وحرق وإتلاف ممتلكات)
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