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جائزة وكتاب و4 أفلام في تكريم “القاهرة السينمائي” للنجم “حسين فهمي”

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جائزة وكتاب و4 أفلام في تكريم “القاهرة السينمائي” للنجم “حسين فهمي” جائزة وكتاب و4 أفلام في تكريم “القاهرة السينمائي” للنجم “حسين فهمي”

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي،برئاسة د.ماجدة واصف ،والناقد يوسف شريف رزق الله “المدير الفني”،منح النجم حسين فهمي جائزة فاتن حمامة التقديرية،وهي الجائزة التي تُمنح مع كل دورة جديدة لإحدى الشخصيات السينمائية البارزة في السينما العالمية والمصرية.

وتقرر منحها هذا العام للفنان حسين فهمي تقديراً لعطائه الفني الطويل،وتكريماً لمسيرته السينمائية الحافلة بالكثير من الأدوار الرائعة ،فضلاً عن دوره المشهود أثناء رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الأعوام من 1998 إلى 2001،والكفاءة الملحوظة التي أداره بها .

بالإضافة إلى الجائزة التي يتسلمها النجم الكبير في حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين (11 – 20 نوفمبر 2015)،من المقررأن يُصدر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كتاباً تذكارياً يرصد ويحتفي بمسيرته الفنية تكتبه الناقدة السينمائية ماجدة موريس،كما تعرض  أربعة من أهم وأشهر أفلامه،و هي :”خللي بالك من زوزو”(1972) إخراج حسن الإمام، “الهارب”(1974) إخراج كمال الشيخ،”العار”(1982) إخراج علي عبد الخالق و”اللعب مع الكبار”(1991) إخراج شريف عرفة .

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