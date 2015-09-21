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تجديد حبس عاطلين متهمين باغتصاب متسولة وإشعال النار فى جسدها بالخليفة

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تجديد حبس عاطلين متهمين باغتصاب متسولة وإشعال النار فى جسدها بالخليفة تجديد حبس عاطلين متهمين باغتصاب متسولة وإشعال النار فى جسدها بالخليفة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين متهمين باغتصاب متسولة، وإشعال النيران فى جسدها بمنطقة المجزر الآلى فى البساتين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

كانت البداية بتلقى الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث الخليفة، بلاغًا بالعثور على سيدة مقتولة حرقًا أمام المجزر الآلى، وتوصلت التحريات أن المجنى عليها معتادة التسول اصطحبها عاطلان إلى المجزر، وخدراها واعتديا عليها جنسيًا، وعندما غابت عن الوعى اعتقدا أنها ماتت وأشعلا النار فى جسدها وفرا هاربين.

وأعد رجال المباحث خطة من التحريات اللازمة، التى توصلت إلى تحديد هوية عاطلين متهمين قاما بارتكاب الواقعة، وتمكنوا من القبض عليهما، عقب الحصول على أذن من النيابة العامة، إلا أنهما فى بداية الأمر أمام النيابة انكرا الواقعة، ثم اعترف احدهما بالجريمة وأقر بأن صديقه حرضه على ذلك، فقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد فى الميعاد القانونى لهما .

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مصر 365