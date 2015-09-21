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اليوم.. استئناف محاكمة 47 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين

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اليوم.. استئناف محاكمة 47 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين اليوم.. استئناف محاكمة 47 متهما فى قضية اقتحام قسم شرطة التبين
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وأمانة سر يحيى عبد الرشيد وحمدى الشناوى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة 47 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم التبين"، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة،

وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

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مصر 365

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