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تجديد حبس 18 متهماً باغتيال العقيد وائل طاحون 30 يوماً

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تجديد حبس 18 متهماً باغتيال العقيد وائل طاحون 30 يوماً تجديد حبس 18 متهماً باغتيال العقيد وائل طاحون 30 يوماً
قررت الجهات القضائية المختصة، تجديد حبس محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، القياديين بجماعة الإخوان، و16 عضواً باللجان النوعية، 30 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجريها حول اتهامهم بالتورط فى ارتكاب واقعة اغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث المطرية السابق، واستهداف المنشآت العامة والخاصة بمنطقتى عين شمس والمطرية.

وتضمن قرار التجديد فى القضية المقيدة برقم 288 لسنة 2015 جنايات شرق، كل من: محمود غزلان، وعبد الرحمن البر، وإبراهيم معتمد أمين، وأسامة عبد الله محمد منصور، ومحمود محمد سعيد، وأحمد محمد مصطفى، ومحمد جمال محمد.

وعمار عادل زين العابدين، وعمر العربى محمد، وباسم محمد عبدالله، وحسن البنا محمد، وسامح صلاح إبراهيم، وخالد عمر السيد، ووسلامة حسن محمد، ووليد رفعت محمد، وعادل خليل أحمد، وإبراهيم محمد طارق، ومصطفى حسن كامل.

كشفت التحقيقات عن ضلوع المتهمين بالتنسيق مع قيادات بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وبعض المنتسبين لتيارات دينية ويسارية متشددة جميعهم هاربين، فى تنفيذ مخطط لإشاعة الفوضى بالبلاد عن طريق عناصر ما تسمى باللجان النوعية.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين أسسوا 5 خلايا بمنطقتى عين شمس والمطرية، نفذت عددا من العمليات، ومنها اغتيال العقيد وائل طاحون، وتفجير عبوتين ناسفتين أمام فرعى شركتى موبينيل و فوادفون، وإضرام النيران بمكتب بريد مدينة نصر، وإضرام النيران بمبنى الشهر العقارى بالحى العاشر بمدينة نصر، وتفجير عبوة بمحيط قاعة المؤتمرات، وتفجير عبوة اأخرى بمحيط قسم شرطة النزهة، وتفجير عبوة بمحيط محكمة الجديدة، وتفجير عبوة بمحيط كمين شرطة المرج، وتفجير عبوة بمحيط سيتى ستارز التجارى، ووضع عبوة ناسفة بميناء القاهرة الجوى، وحريق المركبات التابعة لحى مصر الجديدة.

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مصر 365

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