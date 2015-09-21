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الداخلية تحبط ضخ ربع طن بانجو وألف قرص مخدر فى السوق قبل عيد الأضحى

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الداخلية تحبط ضخ ربع طن بانجو وألف قرص مخدر فى السوق قبل عيد الأضحى الداخلية تحبط ضخ ربع طن بانجو وألف قرص مخدر فى السوق قبل عيد الأضحى
وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات أمن "أسيوط، المنيا، الإسكندرية، قنا، القاهرة، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسماعيلية، دمياط، الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات" ضربات أمنية ناجحة.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 244.300 كيلو جرام من مخدر البانجو، 12.150 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 890 جراما من مخدر الهيروين 10 جرامات من مخدر الأفيون، 1811 قرصا مخدرا، فرد محلى الصنع.
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