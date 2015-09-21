رئيس دسوق بكفر الشيخ: غرفة عمليات وتجهيز المتنزهات استعدادا لاستقبال العيد

قال اللواء أحمد بسيونى رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك بمدينة دسوق، لاستقبال المعيدين بالحدائق والمتنزهات المتعددة وبالرحلات النيلية بنهر النيل بدسوق.

وأضاف بسيونى لـ"اليوم السابع" ستقام صلاة عيد الأضحى بالخلاء بشارع الجيش أمام ديوان مجلس المدينة وحتى مدخل قاعة ليلة العمر التابعة لنادى المعلمين (للرجال) والنساء داخل النادى الرياضى (التراس وملعب الكاراتيه وحديقة النادى) بعد تجهيز الأماكن بالفراشة اللازمة والمناسبة، وتوفير مكبرات الصوت على أن تكون كافة الاستعدادات للصلاة جاهزة من منتصف ليلة وقفة عرفات.

وأضاف تم تشكيل غرفة العمليات برئاستى تعمل على مدار الساعة، وهناك تنسيق مع كافة القطاعات، ويتم التواصل مع المواطنين من خلال أجهزة الاتصال والتواصل الفيس بوك (صفحة مجلس مدينة دسوق)، وتضم غرفة العمليات كافة القطاعات المعنية.

وقال تم تكليف الرقابة التموينية والصحة للمركز والمدينة بمتابعة الأسواق والسلع المعروضة خصوصا الأسماك المملحة مع تكليف المخابز بالعمل بشكل يوفر رغيف الخبز للمواطنين والزائرين وعلى مدار أيام عيد الأضحى، وتكليف الطب البيطرى بتواجد أطباء بيطريين بالمجازر طوال فترة العيد، وذبح الأضحية للمواطنين مجانا.

وأضاف تم تجهيز الحدائق والمساحات الخضراء ودورات المياه الموزعة بكافة أنحاء المدينة، كما تم عمل لجان لمراقبة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى من خلال فرق حماية الشواطئ ومراقبة ومتابعة المراكب النيلية الثابتة والمتحركة.

كما تم التنبيه على جهاز الإسعاف بضرورة وضع كافة الاستعدادات لمواجهة أى أزمة مع تواجد سيارة بطقم من الأطباء بالميدان الإبراهيمى للإسعافات الأولية مع الوضع فى الاعتبار استعداد المستشفيات بكافة خدماتها من أطباء وتمريض وأدوية، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على مسئولى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى العمل على عدم انقطاع الكهرباء تحت أى مسمى، وتوفير مياه الشرب ومعالجة أخطار ومشاكل الصرف الصحى فورا.