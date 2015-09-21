صيانة محطة غاز بئر العبد بسيناء يتسبب فى رفع سعر الأنبوبة إلى 25 جنيها

تسبب إغلاق محطة غاز بئر العبد بشمال سيناء فى أزمة غاز جديدة بعموم أنحاء مدينة وقرى بئر العبد، وارتفاع ثمن أنبوبة البوتاجاز إلى 25جنيها.

وقال "صابر غانم" من أهالى المنطقة: "منذ إغلاق المحطة الخاصة بتعبئة أنابيب غاز الطهى فى مدينة بئر العبد قبل 12 يوما لإجراء صيانة، ونحن نعيش فى عذاب يومى، ولا حل أمام من يريد استبدال أنبوبته إلا نقلها لمحطة العريش على بعد نحو كيلو متر، وهو ما أدى إلى رتفاع تكلفة تعبئة الأنبوبة الواحدة إلى 25 جنيها".

وطالب كل من "عبد الرحمن أبوحسن"، و "سليمان سالم" من الأهالى المسئولين بمحافظة شمال سيناء، التدخل وحل المشكلة بتوفير كميات من أنابيب الغاز لحين انتهاء أعمال صيانة المحطة.