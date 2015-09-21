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العاملون المؤقتون بهيئة الثروة السمكية بسيناء يطالبون بصرف حوافز جذب العمالة

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طالب العاملون بالعقود المؤقتة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة البردويل المسئولين بإدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بصرف حافز جذب العمالة 150% لتصبح 300%، الذى أقره رئيس مجلس الوزراء للعاملين بمحافظتى شمال وجنوب سيناء.

وأجمع العاملون فى شكاوى لهم على أن هذا الحافز تم صرفه لجميع العاملين بالمحافظة بما فيهم الدائمون والعقود المؤقتة فى جميع المصالح الحكومية فى شمال وجنوب سيناء، وتم الصرف للعاملين الدائمين بإدارة بحيرة البردويل والإدارة البحرية، ولم يتم صرفها للعقود المؤقتة بإدارة بحيرة البردويل والإدارة البحرية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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