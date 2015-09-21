أقدم برلمانى بالوادى الجديد: أول نائب يحذر من سد النهضة باستجواب عام 1985

قال الدكتور أحمد فراج، إنه كان أول برلمانى مصرى يطرح مشكلة سد النهضة فى استجواب برلمانى تم تسجيله فى مضبطة مجلس الشعب عام 1985، والذى تحدث فيه عن قيام أثيوبيا بتضييق بحيرة تانا بإنشاء عده سدود واستنكر آليات التعتيم الإعلامى على المشكلة آنذاك، وطالب وزير الخارجية ووزير الرى بالتدخل ولم يصله رد منهما، مما دعاه لتوجيه الخطاب لوزير الدفاع آنذاك للتدخل فى المشكلة وحلها.

وأضاف الدكتور أحمد فراج البالغ من العمر 80 عاما وأقدم برلمانى بمحافظة الوادى الجديد، أنه يستند على رصيد يذخر بالإنجازات العديدة، والتى كان أولها مشاركته فى أول مجلس شعب فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات والذى عقد أولى جِلساته فى ١١ نوفمبر ١٩٧١، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية خمس سنوات كاملة.

وأشار فراج فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فاز بعضوية مجلس الشعب لمدة 4 دورات متتالية خاض الانتخابات فى اثنان منهم كمرشح مستقل وكان وكيلا للجنة العلاقات الخارجية وأمين للجنة الأمن القومى، وحضر جميع مؤتمرات البرلمان العربى والبرلمان الأفريقى ووجه الدعوة للرئيس السادات لزيارة الوادى الجديد انذاك والتى وافق عليها الرئيس مما استدعى فراج لخوض الانتخابات فى الدورة الثالثة تحت راية الحزب الوطنى لمدة دورتين ودخل فى صراع مع محافظ الوادى الجديد الدكتور فاروق التلاوى ونجح فى وقف قرار منع زراعة الأرز وتم فصله بعدها من الحزب الوطنى ليخوض الانتخابات كمرشح مستقل ويتم تزويرها لإسقاطه ذلك على حد وصفه.

وأكد فراج أن البرلمان القادم يستوجب تنفيذ الأداء التشريعى والرقابى بصورة مقننة فى ظل اقرار دستور جديد يجب أن يتحول إلى قوانين يجب مراعاتها وإقرارها وهو مجهود تشريعى بالغ الصعوبة، بالإضافة إلى تضخم ميزانية الدولة ما يستوجب تطبيق الشق الرقابى بفاعلية وهو ما يحتاج إلى خبرة كبيرة لإتمام هذه المهمة الصعبة.