السلمون والجوز والبيض أهم الأطعمة لحمايتك من أمراض العيون

كشفت دراسة علمية حديثة أن سمك السلمون والجوز والبيض والأفوكادو من أبرز الأطعمة التى تحمى من أمراض العيون مثل إعتام عدسة العين.

وأوضح الباحثون أن سمك السلمون غنى بمادتى الاستازانتين، الكاروتينويد التى تعطى سمك السلمون والقريدس اللون الأحمر، مشيرين إلى أن الاستازانتين تحمى العينين من ضرر الجذور الحرة ويساعد على تأخير الإصابة بإعتام عدسة العين.

وقال الدكتور جوزيف ماركولا، أستاذ التغذية، إن سمك السلمون يحتوى أيضا على كميات كبيرة من حمض الدوكوساهيكسانويك “DHA”، وأوميجا 3 الدهنية.

ووجدت إحدى الدراسات السابقة أن النساء اللواتى يتناولن الأسماك ثلاث مرات أسبوعيا إنخفض لديهن خطر إعتام عدسة العين بنسبة 11 فى المائة بالمقارنة مع النساء اللاتى تناولن السمك مرة واحدة فى الشهر.

وأضاف الباحثون أن الجوز يحتوى على مضادات الأكسدة وفيتامين E، والتى تعمل على محاربة الالتهابات، وتعمل على خفض بروتين معين يسمى بروتين “C” التفاعلى المسئول عن الالتهابات، ويحتوى الجوز أيضا على أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تعمل على حماية البصر.. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.