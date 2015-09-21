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لخسارة الوزن وتنشيط حرق الدهون احصل على قدر كاف من النوم وابتعد عن التوتر

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لخسارة الوزن وتنشيط حرق الدهون احصل على قدر كاف من النوم وابتعد عن التوتر لخسارة الوزن وتنشيط حرق الدهون احصل على قدر كاف من النوم وابتعد عن التوتر
هناك العديد من العادات والعوامل التى تؤثر على أوزاننا، فالأمر لا ينحصر فقط فى نوعية الغذاء والنشاط البدنى، بل يتأثر بعوامل أخرى قد يجهلها أغلبنا.

أهم تلك العوامل يوضحها فى السطور التالية أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف، ويؤكد أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يأتى على قائمة العوامل المؤثرة على عملية حرق والسعرات الحرارية بالجسم، حيث أكدت الأبحاث أن قله ساعات النوم عن 6 ساعات يوميا، يؤثر سلبا على معدل حرق السعرات الحرارية وخاصة تلك المكتسبة من الدهون والسكريات.

أما العامل التالى فهو تبعا لرأى خالد يعتمد على الحالة النفسية، حيث يؤكد أن التعرض لنوبات القلق والتوتر والاكتئاب، من أهم الأسباب التى تؤدى إلى ضعف معدل حرق الدهون بالجسم، وبالتالى تؤدى إلى زيادة الوزن، فيما تساعد فى المقابل الحالة النفسية المستقرة، على نشاط عملية الإيض وحرق الدهون، وهو ما يجنب أصحاب الحالة النفسية المستقرة من التعرض للسمنة وزيادة الوزن.

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مصر 365

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