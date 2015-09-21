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الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس 4 إخوانيين لنشر فكر الجماعة بالقاهرة الجديدة

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الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس 4 إخوانيين لنشر فكر الجماعة بالقاهرة الجديدة الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس 4 إخوانيين لنشر فكر الجماعة بالقاهرة الجديدة
تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 4 إخوانيين بينهم مدرس أزهرى، محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتشكيل اللجان النوعية التربوية لنشر فكر جماعة الإخوان بالقاهرة الجديدة.

والمتهمون فى القضية التى حملت رقم 3303 جنح قسم أول القاهرة الجديدة لسنة 2014، هم "محمد.م.م" 45 سنة، صاحب مكتب محاسبة، و"سعد.م" 49 سنة، مدير التخطيط بشركة المدينة المنورة للتكنولوجيا، و"السيد.ط" 52 سنة، مدير عام بشركة الكهرباء ببنها، و"محمود.إ.ع" 37 سنة، مدرس أزهرى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم من خلال التحفظ على الأوراق النصية الخاصة بجماعة الإخوان، والرسائل الإلكترونية التى يستخدمونها فى نشاطهم الذى يتمثل فى إدارة قسم التربية المركزية بجماعة الإخوان، والانضمام لجماعة الإخوان، والتحريض على العنف، وحيازة منشورات، والدعوة للتظاهر دون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية مركزية لإعادة صيانة المخططات الدعوية والتنظيمية والمنهجية والتربوية التى يتم تدريسها لأفراد الصف الإخوانى بمختلف شرائحه التنظيمية للتواكب مع المستجدات التى طرأت على الحياة السياسية بالبلاد.

وكانت قوات الأمن بالقاهرة الجديدة أول قد تمكنت من القبض على المتهمين الأربعة أثناء اجتماعهم بإحدى الشقق فى القاهرة الجديدة، لمناقشة كيفية وضع مناهج تربوية جديدة لشباب الجماعة.

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مصر 365