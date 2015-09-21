حبس عاطل طعن سائق "توك توك" بمطواة لمعاكسته ابنة خاله بأكتوبر

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار إسلام ضيف رئيس النيابة بحبس"سامح.أ"21 سنة عاطل لاتهامه بطعن "ياسر.أ"23 سنة سائق توك توك بمطواة ما ادى إلى إصابته بجرح قطعى بالجانب الأيسر وآخر طعنى أسفل الكوع بالذراع اليسرى 4أيام على ذمة التحقيقات.

كان الرائد أحمد أبو المجد معاون مباحث الشيخ زايد قد انتقل لسؤال المجنى عليه والذى أقر بقيام "سامح.أ" 21 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثاً إصابته المشار إليها على إثر قيام المجنى عليه بمعاكسة كريمة خالة المتهم وفر هارباً، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر.