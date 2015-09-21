لو قلقان امضغ لبان.. مضغ اللبان 3 دقائق يخفض مستوى هرمونات القلق والتوتر

أكدت الأبحاث الطبية المتواترة الفوائد الصحية لمضغ العلك أو اللبان، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة توكوشيما اليابانية، أن مضغ اللبان يساهم فى الحد من القلق والتوتر والضغوط النفسية، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وكشفت النتائج أن ثلاث دقائق متواصلة من مضغ العلكة يساهم فى الحد من مستويات هرمونات التوتر التى يتم إفرازها بالدم، وكما أوضح الباحثون أنه كلما زادت القوة التى تمضغ بها اللبان كلما انخفضت مستويات القلق والتوتر التى تعانى منها بشكل أكبر.

ولم يتوصل الباحثون بشكل مؤكد إلى السبب الحقيقى وراء العلاقة بين مضغ اللبان وانخفاض مستويات القلق والتوتر، فيما تشير بعض التفسيرات إلى أن حركة الفكين تساهم فى زيادة ضخ الدم إلى المخ، وقد يرجع ذلك أيضاً إلى تغير وظائف بعض أجزاء المخ خلال مضغ اللبان.

وأضافت الدراسة أن هناك تفسيراً أخر يشير إلى أن مضغ اللبان يزيد معدل ضربات القلب، وهو ما يعنى وصول المزيد من الأكسجين إلى المخ، وأما التفسير المحتمل الأخير لهذه العلاقة فقد يكمن فى دور المضغ فى زيادة مستويات هرمون الأنسولين، وما ينجم عنه من تحفيز بعض مناطق المخ المرتبطة بالمزاج والذاكرة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal Of Prosthodontic Research"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى العشرين من شهر سبتمبر الجارى.