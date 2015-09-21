وصفات للتخلص من الرؤوس السوداء – اهم الخلطات للتخلص من الرؤوس السوداء

لكل #من ترغب في التخلص #من الرؤوس السوداء والمحافظة على البشرة صحية وخالية #من المشاكل في هذا المقال نقدم لكم اهم الخلطات الطبيعية للتخلص #من الرؤوس السوداء .

وصفات طبيعية للتخلص #من الرؤوس السوداء بالبشرة الدهنية:

• الشوفان واللوز لعلاج الرؤوس السوداء:

المكونات: مقدار #من دقيق الشوفان + لوز مبشور

الطريقة: يخلط دقيق الشوفان مع اللوز المبشور لعمل ماسك وسكراب للوجه، ويضاف إلى الخليط قليلا #من الماء، ثم يوضع على الوجه ويترك ليجف لمدة 15 دقيقة، وأثناء غسل الوجه يفرك بحركة دائرية. وتستخدم هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا. حيث تساعد في التخلص #من الرؤوس السوداء في خلال شهر.

• الليمون والبيض لعلاج الرؤوس السوداء:

المكونات: مقدار #من عصير الليمون + بياض بيضة

الطريقة: تخلط المكونات جيدا وتوضع على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم تفرك البشرة أثناء غسلها، وتستخدم هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيا.





• سر العسل الأبيض فى علاج الرؤوس السوداء:

المكونات: ملعقة كبيرة #من العسل

الطريقة: يوضع العسل على البشرة مباشرة ويترك لمدة 15 دقيقة حتى يجف، ثم يغسل الوجه عدة مرات حتى يزال أثر العسل. يعد العسل #من أفضل العلاجات المنزلية لما له #من خصائص طبيعية مضادة للبكتريا؛ تمنع تحول الرؤوس السوداء إلى بثور.

• التخلص #من الرؤوس السوداء بفرشاة الاسنان:

المكونات: فرشاة أسنان قديمة ناعمة أو فرشاة أسنان الأطفال ذات الشعيرات الرقيقة

الطريقة: يغسل الوجه يوميا بواسطة فرشاة الأسنان على جلد رطب قليلا، ثم تجفيف الوجه بلطف شديد. ينبغي غسل الوجه يوم بعد يوم.





• الطماطم لبشرة بلا رؤؤس سوداء:

المكونات: ثمرة طماطم متوسطة

الطريقة: تقطع ثمرة الطماطم إلى أرباع، وتفرك بها البشرة يوميا ثم يغسل الوجه بماء فاتر. تقلل الطماطم #من ظهور الرؤوس السوداء على البشرة مع مرور الوقت.





• منظف البرتقال والزبادي:

المكونات: ½ 1 ملعقة كبيرة #من الزبادي + ملعقة كبيرة قشر برتقال مبشور+ ملعقة كبيرة زيت عصفر + ملعقة كبيرة مطحون الشوفان

الطريقة: تخلط المكونات جميعا مع بعضها حتى تصبح عجينة، تستخدم العجينة في تدليك البشرة بأطراف الأصابع في حركة دائرية، مع تجنب المناطق الرقيقة تحت العينين، ويستمر التدليك لمدة 5 دقائق، ثم يغسل الوجه بماء فاتر ثم يجفف جيدا بعدها. ويستخدم هذا المنظف يوميا. ويعتبر هذا المستحضر #من المنظفات الفعالة في علاج الرؤوس السوداء.





• الخيار للتخلص #من مشاكل البشرة الدهنية:

المكونات: مقدار #من عصير الخيار + ملعقة حليب خالي #من الدسم أو كريمة طبيعية + مقدار مماثل #من ماء ورد أو الزهر + بياض بيضة

الطريقة: تخلط المكونات خلطا جيدا، ثم توضع على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم تغسل بماء فاتر.





• خل التفاح والماء لنقاء البشرة الدهنية #من الرؤوس السوداء:

المكونات: فنجان خل تفاح +ملعقة ماء ساخن

الطريقة: يخلط خل التفاح مع الماء الساخن ويترك حتى يبرد، ثم تغمس قطنة في السائل، ويمسح بها الوجه #من أسفل لأعلى ويترك الوجه حتى يجف.





• الليمون والجلسرين لإزالة الرؤؤس السوداء:

المكونات:مقدار #من الماء الساخن +ملعقة عصير ليمون +ملعقة جلسرين +ملعقة كحول

الطريقة: يرطب الوجه بالماء الساخن في المساء، ثم يطلى الوجه بمزيج #من الليمون والجلسرين، وفي الصباح يرطب الوجه مرة أخرى بالماء الساخن ، ثم تعصر الرؤوس السوداء بين الأصابع بقطعة #من القطن، وتكرر العملية يوميا لمدة أسبوع.





العلاجات المنزلية للرؤوس السوداء:

1- معجون الاسنان

معجون الأسنان يعتبر #من أكثر العلاجات الفعالة للتخلص #من الرؤوس البيضاء أو السوداء. ضعي كمية وفيرة #من المعجون على الأماكن المصابة واتركيه لمدة 25 دقيقة ثم اشطفي وجهك جيداً، سوف تلاحظين اختفاء الجزء العلوي #من البثرة. ولكن الأمر لازال يحتاج بعض المداومة للتخلص #من الطبقات غير الظاهرة، لذلك كرري وضع المعجون مرة يومياً لمدة أسبوعين. قد يسبب المعجون وخزًا خفيفًا في البشرة وهذا امر طبيعي.

2- الزبادي

اخلطي 3 ملاعق #من الزبادي العادي مع 2 ملعقة #من دقيق الشوفان ثم أضيفي ملعقة #من زيت الزيتون وملعقة كبيرة #من عصير الليمون إلى الخليط. يحرك الخليط جيدا ويوضع على الأماكن المصابة. اتركي الخليط على وجهك لمدة 5-7 دقائق

ثم اشطفي بالماء البارد.

3- النشا

اخلطي 3 ملاعق #من نشا الذرة مع ملعقة واحدة #من الخل، وزعي الخليط على الرؤوس السوداء او البيضاء واتركيه لمدة 15 الى 30 دقيقة ثم نظفي وجهك باستخدام منشفة قطنية مبللة بالماء الدافئ.

4- الطماطم

الطماطم تحتوي على مواد طبيعية مطهرة لها القدرة على تجفيف الرؤوس السوداء أو البيضاء. قشري حبة طماطم واهرسيها جيداً، ثم وزعيها على وجهك قبل النوم واتركيها حتى الصباح. اغسلي وجهك في اليوم التالي بالماء الدافئ.

5- الليمون

اخلطي عصير ليمونة طازجة مع القليل #من الملح مع التقليب جيداً. اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم ضعي الليمون على أماكن الرؤوس السوداء أو البيضاء واتركيه لمدة 20 دقيقة واغسلي وجهك مرة أخرى بالماء الدافئ.

6- قناع اللوز او الشوفان

اخلطي قليل #من دقيق الشوفان أو اللوز المطحون مع ماء الورد حتى تتكون لديك عجينة سميكة. وزعي الخليط بأطراف الأصابع على الأماكن المصابة أولاً ثم وزعي الكمية المتبقية على كامل وجهك. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

7- قشر البرتقال

استخدام قشر البرتقال كقناع لوجهك , الطريقة هى القيام بطحن قشور البرتقال و اضافة لها الحليب و الكريم لعمل معجون, ووضعه على الوجه وفركه بلطف لمدة 10 دقائق ثم بعد ذلك القيام بغسل الوجه بالماء الفاتر.





8- قناع العسل

استخدام قناع العسل الدافئ لمدة 15 دقيقة للتخلص #من الرؤوس، لان العسل له قدرة عالية على تنظيف البشرة و التخلص #من الرؤوس السوداء. طريقة عمل القناع دفئي ملعقة كبيرة علي النار ثم دفئ عليها العسل الابيض ثم توزيعه على الاماكن المملؤءة بالبثور بالتدليك باصابع اليدين وتركه لدقائق.

9-غسل وجهك بانتظام

القيام بغسل الوجه 3 مرات يوميا بانتظام، فالمواظبة على غسل الوجه باستمرار تمنع تراكم الأوساخ والزيوت على المسام ومن ثم تكون الرؤوس السوداء.

10- الخلُ والنّشا

خلط القليل #من الخلِّ والنّشا حتّى يتم الحصول على مزيج سميك، ثمّ وضع المزيج على المناطق التي تحتوي الرؤوس السَّوداء، وتركه حتَّى يجفّ تماماً، قبل أن يتم فركه، و الرؤوس السَّوداء عندها تخرج معه في الحال.

11- الماء المالح

غسل الوجه مرتين في اليوم بالماء المالح الدافئ، للتخلص #من الدهون المسببة لظهور البثور والرؤوس السوداء، وأيضاً وضع مكعبات الثلج على البثور الكبيرة المنتفخة وستزول مع الصباح.

12- أوراق الفريز

إذا كانت حبوب الشباب ملتهبة أو بها احمرارفوضع بعض #من أوراق الفريز (الفراولة) عليها وتركها لمدة ساعة، وذلك لتخفيف الالتهاب.

13- الليمون وماء الورد

مزج ليمونة مع القليل #من ماء الورد، ووضع المزيج على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ. وتكرر هذه العملية يومياً لمدة أسبوعين.

14- العسل والقرفة

مزج 3 ملاعق #من العسل مع ملعقة قرفة،ووضع المزيج على المنطقة التي تعاني #من البثور والرؤوس السوداء، وذلك لمدة ساعة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ، ويمسح بقطعة #من القطن المبللة بماء الورد لإنعاش البشرة. تكرر هذه العملية يومياً لمدة أسبوعين، وسيلاحظ أثنائها اختفاء البثور والرؤوس السوداء تماماً.



نظافة البشرة #من العوامل المؤثرة فى إزالة الروءوءس السوداء ولذلك يجب:

1 – شرب الماء بكثرة وخاصة في الصباح الباكر أو فيما بين الوجبات يساعد البشرة لتبقى نضرة وجميلة.

2- استعمال الكريم الواقي المرطب تحت الماكياج يغذي ويحمي الجلد #من العوامل الخارجية المؤثرة.

3- عدم الإكثار #من استعمال العطور لأن نسبة الكحول الموجودة في تركيبتها تزيد #من إفراز الغدد الدهنية.

4-تخصيص منشفة صغيرة خاصة لتجفيف الوجه.

5-الحرص على تنظيف الوجه بصورة مستمرة وعدم فقء البثور حتى لا تتفاقم المشكلة .

شبكةعيونالإخبارية

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