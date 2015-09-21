القضاء الإدارى بالإسكندرية تنظر اليوم 37 طعنا ضد استبعاد مرشحين بالفردى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب اليوم الاثنين 37 طعنا ضد استبعاد المرشحين فردى لانتخابات مجلس النواب 2015.

وتتعلق تلك الدعاوى باستبعاد لجنة الانتخابات لبعض المرشحين عن "الفلول" وحزب النور ومستقلين ومعظمها يدور حول الكشوف الطبية والخطاب البنكى وترتيب المرشحين وعدم تقديم تقرير الذمة المالية للزوجة وتناول المخدرات و"الترمادول".

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