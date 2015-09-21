جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالفرافرة تحتفل بختام أنشطتها الصيفية

نظمت إدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم بمركز الفرافرة برئاسة جمال الناظر رئيس مجلس الإدارة وزايد عبد العزيز وكيل الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة الحفل الختامى للأنشطة الصيفية بالجمعية.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم تلا ذلك كلمة رئيس مجلس الإدارة جمال محمد حسين، الذى بين فيها أنشطة الجمعية ومدى فاعليتها فى جميع القطاعات التعليم والصحة و المساعدات والتدريب والحج والعمرة، تبعها فقرات أطفال مدارس نور البيان التى أبرزت مدى براعة الأطفال فى قراءة القرآن خاصة والقراءة بصفة عامة، ومهارة الأطفال فى العمليات الحسابية المعقدة التى أبهرت جميع الحضور عن طريق العداد الصينى أو عملية التخيل.

وحضر الحفل يوسف أحمد محمد نائب أول مركز ومدينة الفرافرة نائبا عن رئيس المركز ومحمد عبودة حافظ نائب ثان مركز الفرافرة ومبروك سيد عبد الرحيم رئيس مؤسسة تكافل أبناء الفرافرة، وعدد كبير من أولياء أمور طلبة نور البيان وذويهم وأهالى مركز الفرافرة.



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