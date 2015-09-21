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"القضاء الإدارى: بكفر الشيخ تنظر اليوم 17 طعنا للمستبعدين من الانتخابات

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"القضاء الإدارى: بكفر الشيخ تنظر اليوم 17 طعنا للمستبعدين من الانتخابات "القضاء الإدارى: بكفر الشيخ تنظر اليوم 17 طعنا للمستبعدين من الانتخابات
تنظر اليوم الاثنين محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار محمد مجاهد نائب رئيس مجلس الدولة 17 طعنا من المستبعدين من الترشح فى الانتخابات البرلمانية.

قال عادل الشرقاوى المحامى بالنقض والإدارية العليا: إن من بين من تقدموا بالطعون كل من عبد الله الشيخ عن دائرة دسوق، ومدحت العرجاوى دائرة البندر، ويسرى زكى عن دائرة بيلا، وأيمن عطا الضادى عن دائرة بيلا، ومحمد القصاص عن دائرة البرلس، ومحمود شراقى عن بندر كفر الشيخ.

وأضاف الشرقاوى إن الاستبعاد جاءت نتيجة عدم تقدم الكشوف الطبية الجديدة وعدم تجديد الإفادات البنكية، مشيرا إلى أنه استند فى طعونه على أن حكم المحكمة الدستورية العليا قررت فى أحكام سابقة لها إن حق الترشح من أقوى الحقوق الدستورية والقانونية، وبالتالى لا يجوز حرمان المواطن من هذا الحق فالجميع من حقهم الترشح .


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