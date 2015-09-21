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26 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر

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26 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر 26 ألف طالب سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية من تنسيق جامعة الأزهر
قال الدكتور هانى حرب، المشرف العام على تنسيق الأزهر الإلكترونى، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم فى المرحلة الثانية من تنسيق القبول بجامعة الأزهر بلغ 26 ألف من إجمالى عدد الناجحين فى الدور الثانى للثانوية الأزهرية، والذى يبلغ عددهم 30854 طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن آخر موعد لتسجيل الرغبات يوم الأحد المقبل 27 سبتمبر.

وأضاف، أنه يمكن للطلاب الذين تخلفوا عن التسجيل فى المرحلة الأولى التسجيل الآن، حيث بلغ عدد المتخلفين عن التسجيل 2590 طالبًا وطالبة من أصل 33796 طالبًا وطالبة، أى أن الذين سجلوا رغباتهم فى المرحلة الأولى بلغ 31206 طلاب وطالبات، حيث يتبقى 7444 طالبًا وطالبة لم يتقدموا من إجمالى عدد الناجحين فى الدورين الأول والثانى، والذى بلغ عددهم 64650 طالبًا وطالبة من أصل 121722 تقدموا للامتحانات ورسب منهم فى الثانوية الأزهرية 57072.


>30 ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق الثانوية الأزهرية

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