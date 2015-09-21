اليوم..إجراء القرعة على المتقدمين لحجز ١٦٦٠ وحدة سكنية بـ7 مدن جديدة

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه سيتم اليوم الاثنين إجراء القرعة على المتقدمين لحجز ١٦٦٠ وحدة سكنية التى أعلن عنها الصندوق فى ٧ مدن جديدة.

وأضافت مى عبد الحميد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرعة تقتصر فقط على المدن التى شهدت إقبالا كبيرا وبها عدد وحدات أقل وهى مدن الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعبور والصالحية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم استبعاد نحو 2455 مواطنا، وذلك من إجمالى 4355 شخصا كانوا قد تقدموا لحجز هذه الوحدات.

وأضافت مى عبد الحميد، أن عدد المقبولين هو 1900 متقدم فقط، مشيرة إلى أن سبب الاستبعاد هو عدم انطباق الشروط، وكذلك عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضحت أنه تم إرسال أوراق بيانات المقبولين لشركات الاستعلام للتأكد من مطابقة نتيجة الاستعلام مع البيانات التى أدلوا بها فى أوراق التقدم، وذلك من حيث الدخل الشهرى ومحل إقامته.

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