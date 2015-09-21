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مميش: 480 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 28,4 مليون طن خلال 10 أيام

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مميش: 480 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 28,4 مليون طن خلال 10 أيام مميش: 480 سفينة عبرت قناة السويس بحمولات 28,4 مليون طن خلال 10 أيام
أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت خلال الأسبوع الماضى من الجمعة 11 سبتمبر حتى الأحد 20 سبتمبر، عبور 480 سفينة بإجمالى حمولات 28,4 مليون طن.

وأشار مميش، إلى أن القناة شهدت خلال الأيام العشر الماضية تزايد أعداد سفن الحاويات العملاقة بشكل ملحوظ، حيث عبرت أمس الأحد، أكبر سفينة القناة الجديدة من الجنوب هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARIT MAERSK بحمولة 200 ألف طن، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال فهى سفينة الحاويات COSCO PORTUGAL وترفع علم هونج كونج بحمولة 160 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى الصين.

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