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هاشم ربيع:يجب طمأنة الوزراء باستمرارهم بمناصبهم بعد البرلمان حال نجاحهم

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هاشم ربيع:يجب طمأنة الوزراء باستمرارهم بمناصبهم بعد البرلمان حال نجاحهم هاشم ربيع:يجب طمأنة الوزراء باستمرارهم بمناصبهم بعد البرلمان حال نجاحهم
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن مخاوف البعض من تغير قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، هى مخاوف مشروعة وحقيقية، مشيراً إلى أنه عندما تأتى الحكومة وما يتبقى لها هو 3 أشهر فقط، فهذا يعنى أنها حكومة تسيير إعمال فقط، مطالبًا بطمأنة الوزراء باستمرارهم فى مناصبهم بعد انتخاب البرلمان، حال نجاحهم فى أداء مهامهم.

وأضاف ربيع، لـ"اليوم السابع"، أن قصر المدة التى سيقضيها الوزير فى الحكومة ستدفعه للتفكير فى ألا يقوم بمهامه حتى يخرج من الحكومة بسلام، وهو الأمر الذى يقتضى طمأنة الوزراء بأنهم سيكملون فى الحكومة إن أبلوا بلاءً حسنًا.

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مصر 365

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