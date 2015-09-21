جامعة الأزهر تتيح لطلابها سداد المصروفات الدراسية عن طريق الإنترنت

قالت جامعة الأزهر عبر وموقعها الإلكترونى، إنها أتاحت لطلابها إمكانية السداد الإلكترونى للمصروفات الدراسية ورسوم الخدمات بالجامعة والسحب النقدى والمشتريات والتسوق عبر الإنترنت، وذلك عبر بطاقة البنك الأهلى المصرى.

وقالت الجامعة، إن هذه الإمكانية توفر كثيرًا على الطلاب بدلاً من التكدس والزحام، مشيرة إلى أن متطلبات الاشتراك عبارة عن: صورة البطاقة الشخصية "أو جواز السفر للطلبة الوافدين"، بالإضافة إلى صورة إخطار ترشيح الجامعة "أو بطاقة التعريف الجامعية"، والذهاب إلى أقرب فرع من فروع البنك الأهلى، لاستخراج البطاقة.

وأضافت الجامعة، أن طريقة السداد، تتم عبر قيام الطلاب والطالبات بتسجيل الدخول وإجراء الدفع الإلكترونى من خلال بوابة خدمات جامعة الأزهر .

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