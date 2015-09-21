استنفار أمنى بمحيط ملعب "بتروسبورت" قبل ساعات من نهائى قمة الكأس

تعزز أجهزة الأمن من خدماتها الأمنية، اليوم الاثنين، بمحيط ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، الذى ستقام فيه مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية، النادى الأهلى والزمالك، فى نهائى كأس مصر

وتنشر أجهزة الأمن عددا من الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتقيم حواجز حديدية على بعد أكثر من 300 متر عن الباب الرئيسى للملعب لمنع تسلل الجماهير، والتصدى لأى أعمال تخريبية.

وتعمل أجهزة الأمن على تأمين وصول أتوبيسات اللاعبين حتى الوصول للملعب، وخروجهم عقب انتهاء المباراة، وتأمين محيط النادى الأهلى والزمالك خاصة فى ظل اعتياد الجماهير الاحتفال عقب انتهاء المباراة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنها ستتعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للخروج عن القانون من قبل الجماهير، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدة أنه لا تهاون مع العابثين بأمن واستقرار البلاد، وأهابت بجماهير الفريقين الالتزام وعدم الخروج عن النظام حتى لا يخضعون للمساءلة.

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