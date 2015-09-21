أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استنفار أمنى بمحيط ملعب "بتروسبورت" قبل ساعات من نهائى قمة الكأس

Google+ Print
استنفار أمنى بمحيط ملعب "بتروسبورت" قبل ساعات من نهائى قمة الكأس استنفار أمنى بمحيط ملعب "بتروسبورت" قبل ساعات من نهائى قمة الكأس
تعزز أجهزة الأمن من خدماتها الأمنية، اليوم الاثنين، بمحيط ملعب بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، الذى ستقام فيه مباراة القمة بين قطبى الكرة المصرية، النادى الأهلى والزمالك، فى نهائى كأس .

وتنشر أجهزة الأمن عددا من الكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتقيم حواجز حديدية على بعد أكثر من 300 متر عن الباب الرئيسى للملعب لمنع تسلل الجماهير، والتصدى لأى أعمال تخريبية.

وتعمل أجهزة الأمن على تأمين وصول أتوبيسات اللاعبين حتى الوصول للملعب، وخروجهم عقب انتهاء المباراة، وتأمين محيط النادى الأهلى والزمالك خاصة فى ظل اعتياد الجماهير الاحتفال عقب انتهاء المباراة.

وأكدت وزارة الداخلية، أنها ستتعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للخروج عن القانون من قبل الجماهير، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، مؤكدة أنه لا تهاون مع العابثين بأمن واستقرار البلاد، وأهابت بجماهير الفريقين الالتزام وعدم الخروج عن النظام حتى لا يخضعون للمساءلة.

- رئيس الأهلى يُطالب أعضاء المجلس بحضور نهائى الكأس من المدرجات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر