أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

التجمع: لا يوجد حزب قادر على حصد الأغلبية والحكومة سيشكلها 3 على الأقل

Google+ Print
التجمع: لا يوجد حزب قادر على حصد الأغلبية والحكومة سيشكلها 3 على الأقل التجمع: لا يوجد حزب قادر على حصد الأغلبية والحكومة سيشكلها 3 على الأقل
أكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن لا يوجد على الساحة السياسة حزب قادر على الحصول على الأغلبية فى البرلمان المقبل ومن ثم تشكيل ، مشيرًا إلى أن الحكومة سيشكلها 3 أحزاب على الأقل بجانب دعم المستقلين لها.

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع" أن الدستور المصرى سمح للأكثرية بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن الأحزاب ذات الأيدلوجويات القريبة قد تجتمع لتشكيل أغلبية داخل البرلمان.

وحول التغير الوازارى الجديد، اعترض المتحدث باسم حزب التجمع على تسميتها حكومة الـ60 يوما مشيرًا إلى أن التغيير الوزارى الجديد لن يتم بعد الانتخابات مباشرة وقد يستغرق الأمر شهرًا آخر فى مناقشات ومشاورات.
>وتابع زكى أن تقييم أداء الحكومة لا يتم من خلال عدد أيامها وبقائها فى الوزارة، بل بالبرنامج والدور الذى تقوم، لافتا إلى أن أولويات الحكومة الجديدة مكافحة الغلاء والفساد ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الاستقرار، والقضاء على الإرهاب.

- "التجمع": ندعم القائمة المدنية الأقوى ضد "النور" للتصدى للتيار المتأسلم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس