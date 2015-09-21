التجمع: لا يوجد حزب قادر على حصد الأغلبية والحكومة سيشكلها 3 على الأقل

أكد نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، أن لا يوجد على الساحة السياسة حزب قادر على الحصول على الأغلبية فى البرلمان المقبل ومن ثم تشكيل الحكومة ، مشيرًا إلى أن الحكومة سيشكلها 3 أحزاب على الأقل بجانب دعم المستقلين لها.

وأوضح زكى لـ"اليوم السابع" أن الدستور المصرى سمح للأكثرية بتشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن الأحزاب ذات الأيدلوجويات القريبة قد تجتمع لتشكيل أغلبية داخل البرلمان.

وحول التغير الوازارى الجديد، اعترض المتحدث باسم حزب التجمع على تسميتها حكومة الـ60 يوما مشيرًا إلى أن التغيير الوزارى الجديد لن يتم بعد الانتخابات مباشرة وقد يستغرق الأمر شهرًا آخر فى مناقشات ومشاورات.

>وتابع زكى أن تقييم أداء الحكومة لا يتم من خلال عدد أيامها وبقائها فى الوزارة، بل بالبرنامج والدور الذى تقوم، لافتا إلى أن أولويات الحكومة الجديدة مكافحة الغلاء والفساد ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الاستقرار، والقضاء على الإرهاب.

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