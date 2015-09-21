الزراعة: تسوية تربة 150 ألف فدان بالليزر وتطهير 5 آلاف كيلو متر من الترع

أكد الدكتور محمد عبد التواب رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، أنه الجهاز استعد للموسم الشتوى الجديد من خلال عملية التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر، حيث يتم حاليا حرث التربة لـ100 ألف فدان والتسوية بالليزر 50 ألف فدان بمحافظات الجمهورية،بالإضافة إلى تطهير الشبكات الحقلية لنظامى الرى والصرف المكشوف والترع، والمجارى المائية باستخدام الحفارات وذلك بهدف إزالة الحشائش المائية لـ5000 كيلو متر ومعالجة حالات الإطماء مما يترتب عليه سرعة حركة المياه داخل المجرى وإعطائه التصرف المائية اللازمة.

وقال رئيس جهاز تحسين الأراضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه سيتم توزيع 20 ألف طن جبس للأراضى القلوية، والمساهمة فى إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية سواء بالبناء والتجريف والتشوين،عن طريق 15 لودر و13 حفارة، تتبع الجهاز تعمل لمساندة الأجهزة الأمنية فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات التى تكثر بها المخالفات، بالإضافة إلى عمل خطة جديد، لإجراء الدراسات الحقلية وأخذ عينات التربة والمياه وتحليلها وتشخيص مشاكل التربة وإعداد التوصيات اللازمة لمعالجة تلك المشاكل بالمحافظات.

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