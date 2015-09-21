محافظ المنوفية: مدرسة باسم شهيد الشرطة بمسقط رأسه تخليدا لذكراه

أكد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية فى تصريحات صحفية، أنه سوف يتم إطلاق أسم الشهيد أحمد عبد الستار محمد عسكر، على أحد المدارس بمسقط رأسه تخليدا لذكراه، وسوف يتم التنسيق فى اختيار المدرسة بين أسرة الشهيد ومديرية التربية والتعليم.

وأضاف محافظ المنوفية، خلال تأديته واجب العزاء فى الشهيد، أن الشهداء يبذلون دمائهم لتظل مصر أمة ابيه مرابطة، وأن القيادات التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدا فى تلبية كل مطالب أسر الشهداء.

يذكر أن الشهيد هو عميد من مديرية أمن شمال سيناء لقى مصرعه برصاص عناصر إرهابية فى الساعات الأولى من صباح أمس بحى المساعيد، وله خمسة أبناء.