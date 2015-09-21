تحليل #في_القمة – كيف سيلعب الزمالك أمام الأهلي؟

ساعات على انطلاق نهائي كأس مصر بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي.. فكيف استعد جوزفالدو فيريرا المدير الفني لمواجهة المارد الأحمر؟

طالع || كيف سيلعب الأهلي أمام الزمالك؟

فتحي مبروك مدرب الأهلي تفوق على فيريرا في موقعة الدور الثاني من الدوري المصري وفاز 2-0.. ولهذا يخطط البرتغالي للثأر.

ومن خلال ما شهده مران الزمالك في الأيام الأخيرة استعدادا للقاء الأهلي يحلل FilGoal.com كيف سيلعب الفريق الأبيض أمام الأهلي؟

سيعتمد فيريرا على طريقته المعتادة على الورق 4-3-3 لكن سيختلف التكتيك حسب امتلاك الكرة للزمالك.

فهناك تعليمات صريحة لأحمد توفيق بالانضمام لقلب الملعب لمعاونة طارق حامد. للرد على رغبة مبروك في الزيادة العددية في وسط الملعب.

التركيز في مران فيريرا كان على التأمين الدفاعي.. التدريب على التغطيات العكسية مع تعليمات واضحة لطارق حامد بأن بالثبات على حدود منطقة الجزاء.

وكان التدريب مكثفا على التغطية العكسية من قبل حمادة طلبة وحازم إمام (المرشح الأقرب لشغل الظهير الأيمن).

الهجوم

اجتمع فيريرا بمحمود كهربا وباسم مرسي ثنائي الفريق وكان هناك جمل مشتركة بينهما لتحفيزهم والتركيز على الإيجابية على المرمى.

وركز فيريرا في ختام تدريباته على ركلات الترجيح وأشرف عليها بنفسه وتألق فيها محمود جنش.

التشكيل المتوقع

من خلال التدريبات استقر فيريرا بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي.

وسيبدأ بالتأكيد محمود جنش في حراسة الزمالك في غياب أحمد الشناوي عن القائمة وأمامه الرباعي حمادة طلبة على اليسار ومحمد كوفي وعلي جبر كقلبي دفاع وحازم إمام الظهير الأيمن.

ويلعب طارق حامد في الوسط في ظل غياب إبراهيم صلاح وبجانبه الثنائي معروف يوسف وأحمد توفيق.

واستقر فيريرا على باسم مرسي ومحمود كهربا لكن الجناح الثاني حائرا بين أيمن حفني وأحمد حمودي.