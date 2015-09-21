تحليل #في_القمة – كيف سيلعب الأهلي أمام الزمالك؟

ساعات على انطلاق نهائي كأس مصر بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك.. فكيف استعد فتحي مبروك المدير الفني لمواجهة الفارس الأبيض؟

طالع || كيف سيلعب الزمالك أمام الأهلي؟

فتحي مبروك مدرب الأهلي تفوق على فيريرا في موقعة الدور الثاني من الدوري المصري وفاز 2-0.. ولهذا فمعنويات فريقه تتفوق نفسيا وهذا جزء كبير مما يعتمد عليه.

ومن خلال ما شهده مران الأهلي في الأيام الأخيرة استعدادا للقاء الزمالك يحلل FilGoal.com كيف سيلعب الفريق الأحمر أمام الزمالك؟

الدفاع

سيكون لأحمد فتحي الظهير الأيمن دور كبير في مواجهة الزمالك بالتأمين الدفاعي البحت مع الثنائي سعد سمير ومحمد نجيب.

ووضح من خلال التدريبات اعتماد مبروك على فتحي ليكون صمام أمان ليترك الأطراف تتقدم للأمام للضغط على طرفي الزمالك.

ولن يُكلف فتحي بالزيادة الهجومية حتى يؤمن الدفاع.. دوره سيكون بجانب الثنائي سعد ونجيب وليس على اليمين أو وسط الملعب.

الهجوم

ركز فتحي مبروك على فتح الجبهات الهجومية عن طريق الجناحية مؤمن زكريا ورمضان صبحي ومعاونة الظهيرين حسين السيد وباسم علي.

ومع تأمين أحمد فتحي وحسام عاشور لوسط الملعب سيهاجم الأهلي بأكثر من خمسة لاعبين.

ومن خلال الأجنحة قام مبروك بتدريب المهاجمين على التعامل مع الكرات العرضية سواء كانت عالية أو أرضية.

واشترك في التدريبات على الكرات العرضية أحمد الشيخ وحمدي زكي وجون أنطوي وعماد متعب وعمرو جمال.

وأشرف على جزء كبير من التدريبات على ركلات الترجيح.

التشكيل المتوقع

من خلال التدريبات يتضح التشكيل المتوقع للأهلي والذي سيضم شريف إكرامي كحارس مرمى.

ويلعب الرباعي حسين السيد ومحمد نجيب وسعد سمير وباسم علي أمام الحارس.

وفي وسط الملعب حسام عاشور وأحمد فتحي بدور دفاعي وعبد الله السعيد وأمامهم رمضان صبحي ومؤمن زكريا خلف عمرو جمال المهاجم الوحيد.