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أرقام #في_القمة – 10 معلومات لا تعرفها عن نهائي كأس مصر عندما يجمع الأهلي والزمالك

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أرقام #في_القمة – 10 معلومات لا تعرفها عن نهائي كأس مصر عندما يجمع الأهلي والزمالك أرقام #في_القمة – 10 معلومات لا تعرفها عن نهائي كأس مصر عندما يجمع الأهلي والزمالك

هو النهائي رقم 16 في تاريخ بطولة كأس مصر الذي يجمع الأهلي والزمالك.. لكن هل تعلم من صاحب أكبر نتيجة؟ كم هدفا أحرزوا بينهما؟

ويلتقي الكبيران في استاد بتروسبورت في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تأهل الزمالك بعد عبوره نجوم المستقبل ثم حرس الحدود وحرس الحدود والاتحاد وسموحة وسجل خمسة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

أما الأهلي فقد عبر طهطا والجونة والشرطة وبتروجيت. سجل 27 هدفا وتلقت شباكه هدفين.

ويستعرض FilGoal.com 10 معلومات تاريخية تخص المباريات النهائية التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس .

- أكبر فوز للزمالك على الأهلي في نهائي كأس مصر 6-0 في موسم 1943-1944.

- أكبر فوز للأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر 4-1 1930-1931 و1952-1953

- 15 مباراة نهائية جمعت بين الغريمين التقليديين.. الأهلي فاز على الزمالك في النهائي 9 مرات وخسر ست مرات.

- أخر فوز على الزمالك في نهائي كأس مصر كان في موسم 1958-1959 بنتيجة 2-1 وتُوج باللقب الـ12 حينها من أصل 23 حتى العام الماضي.

- أخر فوز للأهلي على الزمالك في نهائي كأس مصر 2006-2007 كان في اللقب الأخير رقم 35 في تاريخ القلعة الحمراء.

- مرة واحدة فقط التي تُوج فيها الزمالك بلقب كأس مصر ثلاث مرات متتالية.. وكانت في الفترة من 1957 وحتى 1960.

- هذه أطول فترة لم يحقق فيها الأهلي لقب كأس مصر (8 سنوات) يليها المرحلة من 1931 وحتى 1937 بعدم فوزه 5 سنوات بالبطولة.

- الأهلي أكثر الفرق المصرية وصولا للنهائي 48 مرة.. ويليه الزمالك 37 مرة.

- الزمالك أكثر الأندية المصرية تحقيقا للمركز الثاني بـ13 مرة ويليه الأهلي 12 مرة.

- الزمالك سجل في شباك الأهلي في نهائي كأس مصر 29 هدفا بينما اهتزت شباكه من قبل الفريق الأحمر 33 مرة.

* النتائج من موقع د. طارق السعيد الإحصائي

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