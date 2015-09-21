تشكيل #في_القمة – فاروق جعفر لـ في الجول: مصطفى فتحي أساسي وحمودي دكة

"لاعب زي مصطفى فتحي دا لازم يكون موجود أساسي في الزمالك أمام الأهلي" هكذا بدأ فاروق جعفر ملك النُص ونجم الفريق الأبيض السابق رؤيته للتشكيل.

ويواصل FilGoal.com سؤال نجوم الكرة المصرية عن رؤيتهم لأفضل تشكيل يخوض مواجهة نهائي كأس مصر ضد الأهلي في السابعة مساء الأثنين.

والتالي على لسان فاروق جعفر وينقله FilGoal.com نصّا..

"مصطفى فتحي لازم يبدأ المباراة أساسي وأحمد حمودي يكون على دكة البدلاء. دا اللي هعمله لو كنت مدير فني".

"مصطفى يمتلك رشاقة ومهارة فنية عالية تخليه يقدر يغير الوضع والنتيجة في أي وقت.. بيعرف يسحب زمايله".

"بالنسبة لحراسة المرمى هسأل مدرب الحراس من ترشح لقيادة عرين الأبيض؟ والإجابة اللي هيقولها هنفذها سواء كان محمود جنش أو أحمد الشناوي".

"أما الظهير الأيسر.. لازم نعرف ايه سبب عدم مشاركة محمد عادل جمعة وشريف علاء. لكن أمام الأهلي مفيش مجال غير إنك تلعب بحمادة طلبة".

أما تشكيل فاروق جعفر كما قاله عبر FilGoal.com.

حراسة المرمى: (رأي أيمن طاهر)

الدفاع: حمادة طلبة – محمد كوفي – علي جبر – حازم إمام

الوسط: طارق حامد – أحمد توفيق – محمود كهربا – معروف يوسف – مصطفى فتحي

الهجوم: باسم مرسي