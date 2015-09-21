أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن حصاد زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة - حلقة الخميس 6-4-2017 -
بالصور.. وزيرة التضامن تتسلم سيارات "أطفال بلا مأوي" من "العربية للتصنيع" -
صور| سموحة يؤدي تدريباته تحت الأمطار استعدادا لبيدفيست -
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني -
سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى ردا على زيارة الدجال: علي الطلاق لم أذهب لشبراخيت منذ سنوات

Google+ Print
مرتضى ردا على زيارة الدجال: علي الطلاق لم أذهب لشبراخيت منذ سنوات مرتضى ردا على زيارة الدجال: علي الطلاق لم أذهب لشبراخيت منذ سنوات

نفى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك شائعات قيامه بأعمال السحر قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس يوم الاثنين.

ويلعب الفريقان قمة الكرة المصرية على لقب كأس مصر في ملعب بترو سبورت.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة TEN يوم الأحد "علي الطلاق لم أذهب إلى شبراخيت منذ ما يقرب من 10 سنوات".

وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن مرتضى منصور اصطحب بعض لاعبي الزمالك إلى أحد الدجالين في مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة من أجل السحر للأهلي.

وأضاف منصور "لم ولن أقوم بأعمال سحر من أجل الفوز على الأهلي، فهم من يقومون بذلك".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يمتلك أفضل لاعبين في مصر ولا يحتاج إلى الاعتماد على السحر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر