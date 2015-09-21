مرتضى ردا على زيارة الدجال: علي الطلاق لم أذهب لشبراخيت منذ سنوات

نفى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك شائعات قيامه بأعمال السحر قبل مواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر يوم الاثنين.

ويلعب الفريقان قمة الكرة المصرية على لقب كأس مصر في ملعب بترو سبورت.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة TEN يوم الأحد "علي الطلاق لم أذهب إلى شبراخيت منذ ما يقرب من 10 سنوات".

وكانت بعض التقارير قد أوضحت أن مرتضى منصور اصطحب بعض لاعبي الزمالك إلى أحد الدجالين في مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة من أجل السحر للأهلي.

وأضاف منصور "لم ولن أقوم بأعمال سحر من أجل الفوز على الأهلي، فهم من يقومون بذلك".

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه يمتلك أفضل لاعبين في مصر ولا يحتاج إلى الاعتماد على السحر.